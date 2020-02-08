В 2020 году вдвое больше ямальских семей смогут улучшить жилищные условия
Обеспечение ямальцев качественным жильём сегодня является нашей главной задачей. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада.
Напомним, ранее власти обещали расселить 1 миллион квадратов аварийного жилья. Новоселье отметят 24 тысячи ямальских семей.
По программе «Молодая семья» ямальские молодые семьи в 2019 году получили в 7 раз больше сертификатов, чем годом ранее.
- Важным шагом стало восстановление в правах всех, кто выбыл из программы в связи с достижением 36 лет. Согласитесь, это было очень несправедливо. Люди рассчитывали на поддержку, а их исключили по формальному признаку. Убеждён, если государство пообещало, то должно выполнить. Сегодня нашу поддержку ждут 524 семьи, и уже в этом году каждая из них её получит, - сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU