В 2020 году вдвое больше ямальских семей смогут улучшить жилищные условия

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:44:25+03:00

Ямальские молодые семьи получили в 7 раз больше сертификатов в 2019 году

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Обеспечение ямальцев качественным жильём сегодня является нашей главной задачей. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада.

Напомним, ранее власти обещали расселить 1 миллион квадратов аварийного жилья. Новоселье отметят 24 тысячи ямальских семей.

По программе «Молодая семья» ямальские молодые семьи в 2019 году получили в 7 раз больше сертификатов, чем годом ранее.

- Важным шагом стало восстановление в правах всех, кто выбыл из программы в связи с достижением 36 лет. Согласитесь, это было очень несправедливо. Люди рассчитывали на поддержку, а их исключили по формальному признаку. Убеждён, если государство пообещало, то должно выполнить. Сегодня нашу поддержку ждут 524 семьи, и уже в этом году каждая из них её получит, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU