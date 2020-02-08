Пьяный житель Нового Уренгоя жестко оскорбил полицейских

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:59:55+03:00

Его приговорили к исправительным работам

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Несдержанность в отношении стражей порядка дорого обходится ямальцу. Погода он будет трудится на благо государства.

По данным УМВД ЯНАО, 18 сентября 2019 года 37- летний нетрезвый новоуренгоец, находясь в помещении психоневрологического диспансера, в присутствии посторонних оскорбил сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Новоуренгойским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU