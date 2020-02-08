Пьяный житель Нового Уренгоя жестко оскорбил полицейских
Несдержанность в отношении стражей порядка дорого обходится ямальцу. Погода он будет трудится на благо государства.
По данным УМВД ЯНАО, 18 сентября 2019 года 37- летний нетрезвый новоуренгоец, находясь в помещении психоневрологического диспансера, в присутствии посторонних оскорбил сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.
Новоуренгойским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU