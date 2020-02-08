В Салехарде создаётся сектор культурной антропологии

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:03:53+03:00

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В центре изучения Арктики пришли к выводу о необходимости создания на базе сектора этнологии, научно-исследовательского сектора культурной антропологии. К такому выводу ученые пришли после анализа результатов Ямальских гуманитарных чтений.

Так, по информации Центра изучения Арктики, уже с 10 февраля увеличивается количество штатных единиц в секторе. Так как проблема сохранения языков лежит в плоскости культуры и сохранения национальной идентичности, будет вестись научная работа в области социологии, культурологии, антропологии и этнографии.

На круглом столе, который накануне состоялся в Салехарде, поднимались вопросы по воспитанию молодых кадров из числа коренных малочисленных народов Севера для изучения и сохранения родных языков и культуры, созданию экспертной группы, с которой будут взаимодействовать ямальские учёные.

– Мы говорим о создании рабочей группы, которая объединит усилия экспертов, молодых учёных, знатоков родного языка и активных людей, участвующих в деле сохранения языков. Нам очень важно получать от них обратную связь, – прокомментировал директор Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU