8 Февр. 2020 2020-02-08T07:44:49+03:00

Погода на Ямале 8 февраля: морозы и переменная облачность. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"

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В субботу 8 февраля на Ямале переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -25 градусов.

В Салехарде ясно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -25 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -22, -24 градуса.

В Новом Уренгое пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -22 градусов.

В Тарко-Сале солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -24, -26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU