2020-02-07T18:17:49+03:00
Общество

Ямал создаст систему индивидуальной работы с талантливыми детьми

За успехами выдающихся юных ямальцев будут следить на протяжении учебы
Анна Полякова
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Ямал будет поддерживать всех талантливых детей Фото: yanao.ruЯмал будет поддерживать всех талантливых детей Фото: yanao.ru
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На Ямале будет создана система мониторинга талантливых выпускников. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил создать в округе систему индивидуальной работы с выдающимися школьниками, которая позволит отслеживать их успехи на протяжении учебы и предлагать им достойные условия для работы в своем регионе.

Во время ежегодного доклада седьмого февраля он рассказал о мерах поддержки талантливых детей, которые начнут действовать с 2020 года. Например, впервые вводятся поощрительные выплаты для всех школьников, которые представляют Ямал на Всероссийской олимпиаде.

Также награждать будут и их педагогов. Глава округа отметил, что кратно увеличили призовые для учеников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, победителей-спортсменов и их тренеров.

- Мы должны держать их (выпускников – ред.) в поле зрения и предлагать им достойные условия у себя дома, на Севере. Буквально вести ребят на протяжении всей учебы, - пояснил глава региона.

Работу по созданию такой системы глава ЯНАО поручил департаменту образования, подчеркнув, что округе будут поддерживать всех наших талантливых детей. Важно, чтобы наши дети могли раскрыть не только талант к учёбе, но и развивать свои творческие способности.

В качестве примера он привел именитую шахматистку Александру Горячкину. До последнего она боролась на равных за титул чемпионки мира по шахматам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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