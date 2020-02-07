2020-02-07T18:54:19+03:00
Общество

Для ямальских многодетных семей продлили льготный авиатариф

Платить по 2,5 тысячи рублей за билеты северяне будут до 2025 года
Анна Полякова
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Для ямальских многодетных семей продлили льготный авиатариф Фото: yanao.ruДля ямальских многодетных семей продлили льготный авиатариф Фото: yanao.ru
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Действие льготного тарифа на авиабилеты для многодетных семей решили продлить. Поскольку эта мера помощи оказалась востребованной у ямальцев, платить по 2,5 тысячи рублей за авиабилеты северяне будут до 2025 года. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил сегодня, 7 февраля, выступая с ежегодным докладом о положении дел в регионе.

Как подчеркнул глава Ямала, это весомая статья расходов для каждой семьи в округе, особенно это касается многодетных семей, которые летом выезжают на отдых. При этом губернатор представил для примера реальную ситуацию при покупке многодетной семьей билетов в Крым и обратно на сайте авиакомпании «Ямал». Вместо общей цены почти в 100 тысяч рублей семье из пяти человек поездка обойдется в два раза дешевле.

Дмитрий Артюхов назвал льготный тариф на авиабилеты для многодетных семей эффективной и очень понятной мерой поддержки, предложив сделать ее постоянной.

- Считаю, необходимо сделать эту меру поддержки постоянной и продлить ее до 2025 года, - сказал губернатор ЯНАО.

Отметим, что в 2019 году более 11 тысяч ребят, а это 75 процентов всех детей из многодетных семей, выехали за пределы региона по льготным билетам стоимостью 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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