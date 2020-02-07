2020-02-07T16:05:05+03:00
Общество

Ямал увеличит закупку музыкальных инструментов для школ в два раза

Дети смогут репетировать и после занятий
Анна Полякова
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Ямал увеличит закупку музыкальных инструментов в два раза Фото: скрин видео выступления Д. АртюховаЯмал увеличит закупку музыкальных инструментов в два раза Фото: скрин видео выступления Д. Артюхова
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил в два раза увеличить закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств. Об этом заявил в своем докладе о положении дел в округе, с которым выступил 7 февраля.

- Понимаю, как непросто бывает для семьи приобрести музыкальный инструмент. В прошлом году школы искусств получили 150 новых инструментов, чтобы дети могли ими пользоваться, в том числе и после занятий. Предлагаю удвоить это количество в текущем году, - сказал глава региона.

Кроме того, губернатор заметил, что достойные условия для занятий должны быть везде, поэтому поручил запустить программу обновления художественных школ и школ искусств, чтобы дети могли заниматься в современных условиях.

Глава региона отметил, что развитие творческого начала – это не только обучение изобразительному искусству или игре на музыкальном инструменте. Это может быть искусство фотографии, танца или дизайна. Такие направления также будут создавать в новых центрах для молодёжи – арт-резиденциях. Они появятся в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске.

К слову, сегодня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 29 школ искусств, в которых занимается около 12 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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