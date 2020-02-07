На Ямале запустят систему онлайн продажи билетов на вертолёт

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:37:37+03:00

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На Ямале планируют внедрить систему онлайн продажи билетов на все направления вертолётных перевозок. Такое поручение дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своём ежегодном докладе. Глава региона признался, что люди жалуются на то, что покупка билетов на вертолёт до сих пор возможна только по старинке, в кассах.

- Мы живём в XXI веке, и, конечно, билеты должны продаваться онлайн. Пилотный проект в Яр-Сале уже запущен. Поручаю департаменту транспорта внедрить систему продажи электронных билетов на все направления вертолётных перевозок, - сказал Артюхов.

Он также обратил внимание на то, что вертолётные перевозки из некоторых отдалённых посёлков оставались очень дорогими. Напомним, в 2019 году к главе региона Дмитрию Артюхову обратились жители Ямальского района, которые попросили снизить стоимость вертолетных перевозок. Губернатор дал поручение проработать вопрос департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В результате с 1 февраля на треть снижена стоимость билетов на вертолёт сразу из четырёх населённых пунктов – Яр-Сале, Сеяхи, Мыса Каменного и Нового Порта.

Так, стоимость перелёта из Сеяхи до Яр-Сале с 1 февраля составит 5100 рублей, добраться из Салехарда до Мыса Каменного можно за 6200 рублей, из Салехарда в Новый порт – за 5600 рублей, а рейс Салехард – Сеяха обойдется в 7200 рублей.

На таком же уровне сохраняются цены на вертолёт и в Тазовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU