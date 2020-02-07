2020-02-07T15:11:14+03:00
Общество

Маткапитал на второго ребенка для ямальцев составит 150 тысяч рублей

Региональную выплату будут получать две тысячи семей
Анна Полякова
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Маткапитал на второго ребенка для ямальцев составит 150 тысяч рублей Фото: правительство ЯНАОМаткапитал на второго ребенка для ямальцев составит 150 тысяч рублей Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале будет выплачиваться региональный материнский капитал в 150 тысяч рублей за второго ребёнка. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада об положении дел в регионе, с которым выступил 7 февраля. Эта мера коснётся как минимум двух тысяч ямальских семей ежегодно.

Он напомнил, что президент России в своём Послании Федеральному Собранию назвал важнейшим приоритетом поддержку семей и создание условий для рождения детей. Тогда глава государства поручил искать дополнительные возможности для поддержки семей.

- Учитывая сложности жизни на Крайнем Севере, считаю, мы должны удвоить поддержку при рождении второго ребёнка, - заявил губернатор.

На Ямале принято решение о выплате регионального материнского капитала за 2 ребёнка. Сумма составит 150 тысяч рублей. За третьего ребёнка предоставляется компенсация для погашения ипотеки на сумму в 450 тысяч рублей.

Для многодетной семьи в регионе уже принято решение увеличить региональный материнский капитал до полумиллиона. Это самый большой маткапитал в России. Получить его теперь можно не только за третьего, но и за четвёртого, пятого и каждого из последующих детей.

- Во-первых, это сразу несколько материнских капиталов. 466 тысяч – федеральный материнский капитал за первого ребенка; 150 тысяч федерального материнского капитала и 150 тысяч регионального за второго ребёнка; 500 тысяч – региональный материнский капитал за третьего.

Во-вторых, для решения жилищного вопроса можно получить субсидию по программе «Молодая семья», если родителям нет ещё 36 лет. На семью из пяти человек это примерно 1 миллион 700 тысяч. Таким образом, общая сумма поддержки достигает трёх с половиной миллионов рублей, - рассказал о выплатах губернатор.

Глава региона подчеркнул, что однократные крупные выплаты абсолютное большинство семей предпочитают вложить в жильё.

ИСТОЧНИК KP.RU

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