На зимнике Новый Уренгой – Салехард автомобиль вылетел в кювет

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:21:54+03:00

На Ямале росгвардейцы пришли на помощь попавшим в ДТП Фото: Росгвардия по ЯНАО

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Ямальские росгвардейцы, ставшие очевидцами ДТП, пришли на помощь пострадавшим. Авария произошла утром 7 февраля на зимнике Новый Уренгой – Салехард. Как выяснилось, водитель легковушки не справился с управлением на обледенелой дороге. Во время движения он зацепил рыхлый снег, машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Военнослужащие, ехавшие на служебном автомобиле «Урал», увидели произошедшего на трассе и бросились спасать.

Убедившись, что пострадавших в результате аварии нет, росгвардейцы своими силами перекрыли автодорогу, выставив знаки аварийной остановки. После этого, зацепив буксировочный трос к Уралу, автомобиль удалось вызволить из снежного плена, поставить на колеса и отбуксировать на автодорогу. Восстановив движение по зимнику, росгвардейцы продолжили движение по маршруту, сообщили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU