В Ноябрьске выберут название приюту для бездомных животных

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:10:28+03:00

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Жители Ноябрьска голосованием выберут название будущему приюту для бездомных животных. На портале «Живем на Севере» стартовал сбор предложений. Разместить свой вариант, а также поддержать понравившийся, горожане смогут на платформе «Предлагай» до 24 февраля.

Идеи, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены для дальнейшего голосования на платформе «Решай!», сообщили в администрации Ноябрьска. Приветствуется семейный творческий процесс, когда в него вовлечены и дети. Приюты для бездомышей должны в соответствии с законом появиться в каждом муниципалитете Ямала до конца 2020 года.

Первый муниципальный центр на Ямале открыли в городе Лабытнанги. Имя ему тоже местные жители выбирали сообща на портале «Живем на Севере». В результате приют назвали «Котопес».

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ИСТОЧНИК KP.RU