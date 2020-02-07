Глава Ямала поручил обеспечить всех детей от полутора лет местами в садиках

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:52:58+03:00

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В ближайшее время Ямал планирует полностью перевести детей в комфортные, современные здания и обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая с ежегодным посланием о положении дел в округе 7 февраля.

Именно строительство детских садов и школ глава региона назвал в числе главных приоритетов. Эта задача уже реализуется. В 2019 году открыты два детских сада на 660 мест в Губкинском и Надыме, в Новом Уренгое ещё один садик на 200 мест сейчас проходит лицензирование.

В ближайшие 3 года на Ямале будет построен 31 детский сад. До конца этого года две трети из них, а именно 22, будут введены в эксплуатацию. Это позволит создать более 4500 мест, в том числе, более 1200 мест в ясельных группах.

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ИСТОЧНИК KP.RU