2020-02-07T13:28:41+03:00
Происшествия

Лабытнангские пожарные спасли склад с продуктами на 10 миллионов рублей

Причина ЧП и ущерб устанавливается
Анна Полякова
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Лабытнангские пожарные спасли склад с продуктами на 10 миллионов рублей Фото: 89.mchs.gov.ruЛабытнангские пожарные спасли склад с продуктами на 10 миллионов рублей Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Лабытнанги вечером 6 февраля горел склад с продуктами питания, расположенный на улице Энергетиков. Пожар возник около 10 часов вечера. Общая площадь помещения составляет 1700 квадратных метров.

Через считанные минуты огнеборцы были на месте вызова, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. К этому моменту горела кровля склада. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Людей в здании не было, угрозы рядом стоящий объектам не возникало.

Спасателям понадобилось чуть более часа для полной ликвидации пожара. В ликвидации ЧП участвовали 29 человек и 5 единиц спецтехники МЧС. В результате огнем повреждено чердачное перекрытие, имущество и стена в складском помещении. Тем не менее, огнеборцев последствия пожара минимальны и по итогу спасено материальных ценностей на сумму 10 миллионов рублей. Причина пожара и ущерб устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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