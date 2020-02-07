В Губкинском решили, на что потратят дополнительные бюджетные деньги

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:01:02+03:00

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Деньги на реализацию всех проектов губкинцев есть. Об этом завили в мэрии по итогам внеочередного заседания Гордумы, на котором утвердили изменения в городской бюджет. Он станет больше почти на полмиллиарда рублей за счет налоговых поступлений и экономии за 2019 год. В результате средства перераспределили. Деньги пойдут на ремонт дорог, учреждений образования - школ и детских садов, приобретение дорожной техники, строительство приюта для бездомных животных.

Кроме того, с помощью этих дополнительных средств появилась возможность профинансировать все 13 инициатив горожан, поступивших в рамках проекта «Уютный Ямал».

Как отметил глава города Андрей Гаранин, все проекты направлены на то, чтобы сделать Губкинский более комфортным для каждого жителя. Изначально планировалось, что профинансирт только три идеи, которые наберут больше всего голосов жителей, но в итоге решено выделить средства решили на всё. Поэтому все 13 инициатив в этом году будуь реализовываны.

Например, в 15-м микрорайоне появится детская площадка. Жители улицы Газовиков получат долгожданный пешеходный переход. В разных частях города обустроят контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Помимо этого, по инициативе горожан впервые в Губкинском широко отпразднуют Сабантуй.

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ИСТОЧНИК KP.RU