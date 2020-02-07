Буфетчица в поезде «Новосибирск – Новый Уренгой» обокрала пассажира
Транспортные полицейские Ноябрьска задержали сотрудницу вагона-ресторана, похитившую у пассажира 120 тысяч рублей. Уголовное дело завели на 22-летнюю жительницу Новосибирска, подозреваемой в краже.
18 января мужчина сообщил правоохранителям, что приехал в Ноябрьск и решил снять в банкомате деньги, тогда и обнаружил пропажу 120 тысяч рублей.
Выяснилось, что мужчина некоторое время находился в вагоне-ресторане и два раза расплачивался своей картой. Между делом, он попросил сотрудницу вагона-ресторана поставить свой телефон на подзарядку. Женщина согласилась и, как позже выяснилось, воспользовалась мобильным приложением.
Пропажу денег мужчина обнаружил, когда поезд уже уехал. Полицейские задержали подозреваемую 2 февраля в Новосибирске.
Она стала фигуранткой дела по статье «Краж, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УТ МВД России по УрФО.
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ИСТОЧНИК KP.RU