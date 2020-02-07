Буфетчица в поезде «Новосибирск – Новый Уренгой» обокрала пассажира

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:46:04+03:00

Сотрудница вагона-ресторана сняла 120 тысяч рублей с банковской карты

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Транспортные полицейские Ноябрьска задержали сотрудницу вагона-ресторана, похитившую у пассажира 120 тысяч рублей. Уголовное дело завели на 22-летнюю жительницу Новосибирска, подозреваемой в краже.

18 января мужчина сообщил правоохранителям, что приехал в Ноябрьск и решил снять в банкомате деньги, тогда и обнаружил пропажу 120 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина некоторое время находился в вагоне-ресторане и два раза расплачивался своей картой. Между делом, он попросил сотрудницу вагона-ресторана поставить свой телефон на подзарядку. Женщина согласилась и, как позже выяснилось, воспользовалась мобильным приложением.

Пропажу денег мужчина обнаружил, когда поезд уже уехал. Полицейские задержали подозреваемую 2 февраля в Новосибирске.

Она стала фигуранткой дела по статье «Краж, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УТ МВД России по УрФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU