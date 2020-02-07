2020-02-07T12:27:02+03:00
Общество

За ямальскими нарушителями дорожных правил будут следить «Ангелы»

На территории ЯНАО работает 44 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД
Анна Полякова
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За ямальскими нарушителями дорожных правил будут следить «Ангелы» Фото: администрация ЛабытнангиЗа ямальскими нарушителями дорожных правил будут следить «Ангелы» Фото: администрация Лабытнанги
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На Ямале внедрили программное обеспечение «Ангел». Информационная система будет обрабатывать данные о нарушениях ППД для сотрудников Госавтоинспекции.

Сервис автоматически формирует акты на основании данных, получаемых от комплексов фотовидеофиксации, которые установлены на дорогах Ямала. В результате инспектор ГИБДД получает зафиксированную камерами информацию о нарушении в удобном для вынесения постановления виде.

На территории ЯНАО работает 44 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД: 23 стационарных и 21 передвижной. За первые три недели января только под камерами на Карамовском посту «Ворота Ямала» зафиксировано около 400 нарушений. Видео с обзорных камер используется для ситуационного контроля за оперативной обстановкой на дорогах органами ГИББД.

«Ангел» значительно упростит и ускорит работу дорожных инспекторов и, кроме того, сделает процесс вынесения постановлений максимально объективным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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