За ямальскими нарушителями дорожных правил будут следить «Ангелы»
На Ямале внедрили программное обеспечение «Ангел». Информационная система будет обрабатывать данные о нарушениях ППД для сотрудников Госавтоинспекции.
Сервис автоматически формирует акты на основании данных, получаемых от комплексов фотовидеофиксации, которые установлены на дорогах Ямала. В результате инспектор ГИБДД получает зафиксированную камерами информацию о нарушении в удобном для вынесения постановления виде.
На территории ЯНАО работает 44 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД: 23 стационарных и 21 передвижной. За первые три недели января только под камерами на Карамовском посту «Ворота Ямала» зафиксировано около 400 нарушений. Видео с обзорных камер используется для ситуационного контроля за оперативной обстановкой на дорогах органами ГИББД.
«Ангел» значительно упростит и ускорит работу дорожных инспекторов и, кроме того, сделает процесс вынесения постановлений максимально объективным.
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ИСТОЧНИК KP.RU