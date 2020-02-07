7 Февр. 2020 2020-02-07T11:50:41+03:00

На Ямале осудили алиментщика, задолжавшего дочери больше 130 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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В Шурышкарском районе прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о неуплате алиментов. Горе-отец задолжал своей дочери 129 тыс. рублей. Эта сумма накопилась за 11 месяцев, когда он без уважительных причин не выплачивал деньги на содержание своего ребенка.

Свою вину в совершении преступления он признал, сообщает прокуратура ЯНАО. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU