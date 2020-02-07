2020-02-07T10:34:14+03:00
Общество

Якутские звероводы перенимают опыт у специалистов совхоза «Верхне-Пуровского»

Гости оценили качество меха ямальского соболя
Анна Полякова
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Якутские звероводы перенимают опыт у специалистов совхоза «Верхне-Пуровского» Фото: yanao.ruЯкутские звероводы перенимают опыт у специалистов совхоза «Верхне-Пуровского» Фото: yanao.ru
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Совхоз «Верхне-Пуровский» – единственная соболиная ферма на Ямале - на днях здесь принимали якутских коллег. Разведением зверьков таркосалинский совхоз занимается более десяти лет. На ферме в специальных деревянных домиках живут три с половиной тысячи животных. Соболеводство требует большого терпения, аккуратности и мастерства, поэтому к таркосалинским звероводам за опытом приезжают коллеги из других регионов России.

Якутское предприятие – «Покровская звероферма» - занялось соболеводством только в декабре прошлого года. Начали с трёхсот животных, как в своё время и совхоз «Верхне-Пуровский». Руководителю якутской зверофермы качество меха и сами животные понравились.

Гендиректор Покровской зверофермы Максим Васильев отметил, что звери здесь очень упитанные, крупные по сравнению с Центральной Россией. Гостям из других регионов есть чему поучиться у пуровчан.

- Наш мех действительно отличается от средней полосы. Мездра толстая, подпушь богатая, ось длинная. Наш зверь уже адаптирован к суровым климатическим условиям. Ведь мы - единственная соболиная ферма на Крайнем Севере, - не без гордости отмечает директор «Верхне-Пуровского» Надир Гаджиев.

В итоге руководители предприятий договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщили в администрации Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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