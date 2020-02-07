В Салехарде выберут новый логотип Дню оленевода

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:18:36+03:00

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Жителям Салехарда предлагают подумать над новым логотипом Дня оленевода. Сам праздник в окружном центре состоится 28 марта. Подготовка к нему уже началась.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, привычный логотип решено обновить. Предыдущий образ праздника создал еще в 2012 году салехардский художник Андрей Вахрушев. Разработать новый логотип предложили руководителю проекта «Ямалия», который развивает арктический дизайн в округе, Олесе Яптик. Ранее талантливый ненецкий дизайнер создала серию открыток для проекта «Я - ямалец».

Автор нового логотипа дня оленевода в Салехарде разработала несколько вариантов. Горожанам предлагают выбрать наиболее выразительный. Голосование продлится до понедельника на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

В голосовании приняло участие более 1200 человек. Со значительным перевесом лидирует первый вариант, его выбрали 76,13 % участников опроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU