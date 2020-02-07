2020-02-07T10:01:47+03:00
Общество

В Ноябрьске обозначили точки, где можно размещать объявления

Автобусные остановки в список не входят
Анна Полякова
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В Ноябрьске обозначили точки, где можно размещать объявления Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске обозначили точки, где можно размещать объявления Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске 49 официальных точек, где разрешено размещать объявления, плакаты и афиши. Тумбы и информационные щиты расположены в различных частях города. В многоквартирных домах печатную продукцию можно распространять внутри подъездов, где на стенах висят информационные доски или стенды.

Как сообщили в администрации города, запрещена расклейка плакатов и прочей наглядной продукции на дверях и стенах домов, на автобусных остановках.

Горожан просят бережнее относиться к городскому имуществу и не оставаться равнодушными к административным нарушениям, свидетелями которых стали.

- Об этом необходимо сообщить в сектор по административной работе или в отдел по вопросам общественной безопасности администрации города Ноябрьска, - сообщили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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