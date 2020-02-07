В Муравленко интернет-продавцов облапошили мнимые покупатели

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:40:05+03:00

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В Муравленко возбудили два уголовных дела после краж денег с банковских карт. 3 февраля в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, как лишился денги. Он разместил на сайте объявлений информацию о продаже мебели. В тот же день ему позвонил незнакомец, который сообщил, собирается купить товар. Под предлогом оплаты безналичным способом собеседник вынудил северянина назвать реквизиты банковской карты, а также пароли безопасности, приходящие в сообщении. Так злоумышленник похитил с банковской карты 10 500 рубелей.

Ранее, 30 января, полиция зарегистрировала аналогичное заявление. 45-летняя горожанка на сайте объявлений продавала стиральную машину стоимостью 5 тыс. рублей. Позвонивший незнакомец так же под предлогом оплаты выманил у женщины все секретные данные карты, которых стало достаточно для списания около 12 тысяч рублей.

Возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ «Кража». Полицейские проводят расследования, устанавливаются причастных к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют ни в коем случае не сообщать пинкоды и коды карт, срок действия и персональные данные владельца неизвестным лицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU