В микрорайоне Вынгапуровский под Ноябрьском появится сквер «Памяти»

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:19:44+03:00

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В Ноябрьске обсудили обустройство сквера «Памяти», который появится в 2020 году в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский.

Как рассказала представитель инициативной группы Наталья Варанкина, местные жители в год 75-летия Великой Победы хотят обустроить сквер, который станет продолжением площади, где размещена стела Памяти. В парке появятся дорожки, выложенные плиткой, установят фонари, лавочки и урны. Сами инициаторы высадят цветы и деревья.

Сквер будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. В разработке дизайн-проекта примет участие управление архитектуры и градостроительства, будет учтено пожелание инициаторов – единый стиль исполнения. Основные работы проведут, когда станет тепло.

Этот проект прошел все этапы отбора в 2019 году и был поддержан горожанами. В 2020 году его реализуют в рамках проектов инициативного бюджетирования муниципального - «РИТМ» и регионального - «Уютный Ямал», сообщили в администрации Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU