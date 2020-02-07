Пуровчане делятся опытом кочевого образования с ямальскими коллегами

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:56:58+03:00

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Этностойбище «Медвежья гора» в Харампуровской тундре принимало гостей из муниципалитетов Надымского, Тазовского и Пуровского районов. В кочевой дошкольной группе «Медвежонок» детсада «Росинка» работала стажировочная площадка для педагогов.

В кочевых дошкольных группах занимаются дети, ведущие с родителями кочевой и полукочевой образ жизни. Процесс обучения организован с пятичасовым режимом работы без сна и питания – перерыв даётся на обед в домашних условиях.

В харампуровской тундре уже восьмой год работают шесть кочевых дошкольных групп, по одной в каждом стойбище. С появлением кочевых групп родителям воспитанников стало проще вести хозяйство в условиях кочевья. Без отрыва от семьи к школе готовятся дети от полутора до семи лет.

Воспитать успешных малышей и сохранить культуру коренных народов Севера – главные задачи кочевого образования. Харампуровцы делились с коллегами опытом внедрения современных технологий, методов и приёмов по формированию у юных тундровиков основ готовности к школьному обучению. Ямальские педагоги приняли участие в практических занятиях, мастер-классах, поиграли с ребятами в национальные спортивные игры.

В настоящее время в Пуровском районе работает восемь кочевых дошкольных групп. В общей сложности в них обучается 62 ребенка в возрасте от одного года до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU