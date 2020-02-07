В Тазовском районе ночью горела поликлиника

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:38:50+03:00

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В поселке Тазовский в ночь с 6 на 7 февраля произошло возгорание в здании поликлиники, расположенной на улице Северная. Сообщение о пожаре поступило в 00:34 местного времени, сообщает Главное управление МЧС Росси по ЯНАО.

С огнем удалось быстро справиться. В 00:41 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали девять человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО.

Огонь повредил канализационный утеплитель и греющий кабель на площади одного квадратного метра. Обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб устанавливают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU