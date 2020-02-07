В Муравленко иномарка сбила ребенка на «зебре»

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:27:17+03:00

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В Муравленко 14-летняя школьница попала под колеса автомобиля. ДТП случилось 6 февраля около 19 часов 30 минут на нерегулируемом пешеходном переходе. Она переходила дорогу в районе улиц Ленина и Школьной.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля Toyota не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода. В результате аварии девочка получила травмы, ее госпитализировали в местную больницу.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмирован один ребенок. С начала 2020 года в 630 зарегистрированных ДТП погибли 7 человек и 48 травмированы, в их числе трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU