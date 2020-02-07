Ямалец отсидит 14 лет за убийство гостей

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:16:26+03:00

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На Ямале вынесли обвинительный приговор 20-летнему жителю Тарко-Сале, застрелившему гостей. Присяжные заседатели признали его виновным в убийстве двух мужчин.

Кровавую расправу он учинил ночью 3 января 2019 года во время пьяного застолья у себя дома. В нетрезвой компании возник конфликт, и хозяин квартиры в ярости схватил ружье, заряженное патронами с дробовыми зарядами. Сначала он застрелил одного собутыльника, потом второго. Мужчины от полученных огнестрельных ранений скончались на месте преступления.

Во время предварительного следствия и в судебном процессе стрелок заявлял, что в тот момент не контролировал свои действия. Он просил переквалифицировать его действия на состав менее тяжкого преступления, поскольку из-за поведения гостей находился в состоянии сильного душевного волнения.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал в пользу родителей погибших, признанных потерпевшими по уголовному делу, по 1 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU