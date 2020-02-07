7 Февр. 2020 2020-02-07T06:32:58+03:00

Глава Ямала выступит с ежегодным посланием о положении дел в регионе Фото: правительство ЯНАО

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в пятницу, 7 февраля, выступит с ежегодным докладом о положении дел в автономном округе. Своим подписчикам в социальных сетях он заранее сообщил об этом масштабном мероприятии. В анонсе он рассказал, что планирует отчитаться о том, что сделано в прошлом году и о планах на 2020-й.

По данным экспертов, направленность послания будет социальной, что и отметил сам Губернатор. Центральное место будет отведено решению проблем жителей Ямала, повышению качества их жизни, ответственности чиновников за решение этих задач.

«Поговорим о самом главном: улучшении жилищных условий ямальцев, о дорогах и нашей медицине. Обязательно затронем и вопросы поддержки семей», - пообещал губернатор землякам.

Прямой эфир доклада буде транслироваться на страницах Дмитрия Артюхова в Инстаграм, «ВКонтакте» и «Одноклассники» 7 февраля в 15.00. Трансляцию поддержат крупные ямальские телеканалы, в том числе на Youtube.

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ИСТОЧНИК KP.RU