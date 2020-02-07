7 Февр. 2020 2020-02-07T05:28:29+03:00

Погода на Ямале 7 февраля: небольшой снег при западном ветре Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 7 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 19 градусов, пасмурно, в первой половине дня – кратковременный снег. Ветер западный 4 м/с.

В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, слабый снег будет идти весь день. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов. Пасмурная погода, днем – без осадков. Ветер западный 9 м/с.

В Надыме -16 градусов. Пасмурно, во второй половине дня – снег. Западный ветер 6 м/с.

В Губкинском -12 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер западный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно. Снег будет идти весь день. Ветер западный 6 м/с.

В Муравленко -14 градусов, пасмурно, снег. Ветер западный 7 м/с.

В Лабытнанги -19 градусов, пасмурно, до обеда будет идти снег. Ветер западный 5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU