Ямальцам, помогающим полиции, будут платить около 4 тысяч рублей
Ямальцам выплатят вознаграждение за помощь полиции в раскрытии преступлений и задержании виновных. Сумма за достоверную информацию составит около 4 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Решение о выплате будет принимать руководство ямальской полиции
Соответствующие изменения внесены в окружной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО». Он предусматривает финансовую поддержку для всех участвующих в охране общественного порядка. Речь идет не только о членах общественных объединений правоохранительной направленности, но действующих самостоятельно.
Инициатором о внесении соответствующих изменений в окружной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО» стало Управление по борьбе с экономической преступностью УМВД России по ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU