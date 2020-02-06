6 Февр. 2020 2020-02-06T16:33:46+03:00

Ямальцам, помогающим полиции, будут платить около 4 тысяч рублей Фото: Госавтоинспекция Ямала

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Ямальцам выплатят вознаграждение за помощь полиции в раскрытии преступлений и задержании виновных. Сумма за достоверную информацию составит около 4 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Решение о выплате будет принимать руководство ямальской полиции

Соответствующие изменения внесены в окружной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО». Он предусматривает финансовую поддержку для всех участвующих в охране общественного порядка. Речь идет не только о членах общественных объединений правоохранительной направленности, но действующих самостоятельно.

Инициатором о внесении соответствующих изменений в окружной закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО» стало Управление по борьбе с экономической преступностью УМВД России по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU