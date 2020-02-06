6 Февр. 2020 2020-02-06T16:13:46+03:00

В Новом Уренгое ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствах Фото: Ольга Крыльцова

Его машину со следами бурого цвета обнаружили брошенной на дороге

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое выясняют обстоятельства исчезновения местного жителя Играра Абдулова. По предварительным данным следствия, вечером поступило сообщение о том, что на дороге в районе кольцевой развязки в сторону города Надыма обнаружен автомобиль марки Toyota RAV4. Машина стояла с выключенным двигателем. В салоне полицейские обнаружили следы бурого цвета. Водитель отсутствовал.

Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит пропавшему жителю города. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины. Отрабатываются различные версии произошедшего, основная версия - убийство, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU