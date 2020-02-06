2020-02-06T16:13:46+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствах

Его машину со следами бурого цвета обнаружили брошенной на дороге
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствахВ Новом Уренгое ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствахФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое выясняют обстоятельства исчезновения местного жителя Играра Абдулова. По предварительным данным следствия, вечером поступило сообщение о том, что на дороге в районе кольцевой развязки в сторону города Надыма обнаружен автомобиль марки Toyota RAV4. Машина стояла с выключенным двигателем. В салоне полицейские обнаружили следы бурого цвета. Водитель отсутствовал.

Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит пропавшему жителю города. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины. Отрабатываются различные версии произошедшего, основная версия - убийство, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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