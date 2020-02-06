В Новом Уренгое ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствах
В Новом Уренгое выясняют обстоятельства исчезновения местного жителя Играра Абдулова. По предварительным данным следствия, вечером поступило сообщение о том, что на дороге в районе кольцевой развязки в сторону города Надыма обнаружен автомобиль марки Toyota RAV4. Машина стояла с выключенным двигателем. В салоне полицейские обнаружили следы бурого цвета. Водитель отсутствовал.
Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит пропавшему жителю города. В настоящее время устанавливается местонахождение мужчины. Отрабатываются различные версии произошедшего, основная версия - убийство, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU