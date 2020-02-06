6 Февр. 2020 2020-02-06T15:08:55+03:00

Олени без бирок на Ямале с 2020 года перестанут котироваться Фото: yanao.ru

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С 2020 года биркование северных оленей включено в государственное задание учреждений госветслужбы. Об этом ямальским оленеводам рассказали спикер окружного парламента Сергей Ямкин и председатель Комитета по развитию АПК и делам КМНС Марат Абдрахманов. Встреча прошла на факторию Полуй в Приуральском районе.

С 2020 года будет введено ограничение на перемещение пантовой продукции, полученной от оленей, не подвергнутых чипированию.

Участники встречи согласились, что процедура маркировки сегодня – это вынужденная необходимость, которая подтверждает качество продукта, позволяет получить поддержку от государства в виде субсидии, законно реализовать мясо, а также сократить расходы владельцев, связанные с лечением и гибелью животных.

Условия для проведения идентификации животных в округе созданы. В прошлом году было пробирковано 72,9 тысячи голов оленей, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU