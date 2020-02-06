2020-02-06T14:52:01+03:00
Общество

Пуровчане голосуют за площадки для благоустройства в 2021 году

Очерёдность их обновления будет зависеть от пожелания населения
Анна Полякова
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Пуровчане голосуют за площадки для благоустройства в 2021 году Фото: puradm.ruПуровчане голосуют за площадки для благоустройства в 2021 году Фото: puradm.ru
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Для жителей Пуровского района на региональном портале «Живем на Севере» стартовала новая волна опросов. В феврале пуровчане решат, какие территории их муниципалитетов в 2021 году будут благоустроены в первую очередь.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2024 года. Профильным специалистам необходимо приступить к разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации на будущие объекты благоустройства. Очерёдность будет зависеть от пожелания населения.

В частности, таркосалинцам предстоит определить степень актуальности каждой из четырёх общественных территорий. В списке прибрежная зона озера Окунёвого, сквер по улице Ленина, детские площадки в микрорайоне Советском (возле 18 и 20 домов) и по улице Авиаторов, 5, сообщает администрация Пуровского района ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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