Оленеводы просят ямальских депутатов сделать систему поддержки более гибкой

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:42:57+03:00

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Спикер окружного парламента Сергей Ямкин и председатель Комитета по развитию АПК и делам КМНС Марат Абдрахманов встретились с оленеводами, представляющими интересы родовых общин Кондыгиных, Тользиных, Перчедо и Лаптандер.

Обсуждали возможность планирования предстоящих маршрутов касланий, итоги вакцинации и организационные моменты, связанные с ведением традиционного выпаса.

Оленеводы попросили поддержать предложение по усовершенствованию процесса выдачи материальных ценностей, формированию политики, проводимой в рамках регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

- Нужно рассматривать потребности в выдаваемых материальных ценностях не только оленеводов, но и рыбаков, а они разнятся. Необходимо учитывать территориально и их места кочевий. Система оказания материальной помощи должна быть более гибкой, – согласился спикер.

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ИСТОЧНИК KP.RU