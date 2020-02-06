В Тарко-Сале предприниматель 9 месяцев не платил работникам за труд
В Тарко-Сале индивидуального предпринимателя подозревают в частичной невыплате заработной платы работникам. В период с мая 2019 по 4 февраля 2020 два сотрудника получали не все заработанные деньги. Общая сумма задолженности составила 91 тыс. рублей.
При этом, как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в указанный период он имел возможность погасить задолженность по выплате заработной платы работникам.
Для обеспечения их нарушенных прав следствие устанавливает имущество обвиняемого. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU