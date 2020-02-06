6 Февр. 2020 2020-02-06T14:03:29+03:00

На стойбищах и в удаленных поселках Ямала перепись начнется в апреле 2020 года Фото: newurengoy.ru

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На Ямале Всероссийская перепись населения стартует с 1 апреля 2020 года. Добираться до труднодоступных мест придется, в основном, на трэколах, вездеходах, воздушных подушках и катерах. На стойбища отправятся 70 переписчиков. Состав переписчиков сформирован. Переписью охватят все районы, за исключением Надымского.

Вплоть до октября 2020 года в округе планируется опросить жителей 46 населенных пунктов. Людей с российским гражданством попросят ответить на 30 вопросов, а гостящих иностранцев – всего на семь.

Основной этап Переписи населения на Ямале начнётся, как и во всей стране, к 1 октября 2020 года. Для этой работы планируется подобрать 1180 переписчиков. Кадровый резерв формируется. Наибольшее число переписчиков зарегистрировано в Новом Уренгое - 80 человек, сообщает информационно-аналитическое управление администрации города.

Можно пройти интернет-перепись. Это можно сделать на портале Госуслуг даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не тарифицируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU