2020-02-06T12:56:01+03:00
Происшествия

Поджег гараж с избитым работодателем: присяжные оправдали подсудимого

Дело направили на новое судебное рассмотрение
Анна Полякова
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Поджег гараж с избитым работодателем: присяжные оправдали подсудимого Фото: prokyanao.ruПоджег гараж с избитым работодателем: присяжные оправдали подсудимого Фото: prokyanao.ru
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Уголовное дело о происшествии в гаражно-строительном кооперативе «Пилот» направили на новое судебное рассмотрение. Приговором Надымского городского суда местный житель был оправдан. Его обвиняли по двум статья «Покушение на убийство» и «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба». Основанием стал вердикт коллегии присяжных заседателей о непричастности подсудимого к совершению преступлений.

Мужчина ночью пришел к своему работодателю в «Пилот», где потребовал рассчитаться с за работу. Получив отказ, он избил надымчанина металлическим предметами. Удары приходились по голове и телу. Решив, что работодатель скончался, мужчина, попытался скрыть следы преступления и поджег горючие материалы. Гараж и автомобиль в нем полностью сгорели. Как оказалось, жертва разборок был в этот момент в бессознательном состоянии. Он умер от отравления угарным газом.

По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Прокуратура округа обжаловала реабилитирующее судебное решение в апелляционном порядке, сославшись на систематичность нарушений закона со стороны защиты.

Подсудимый и его защитники, не реагируя на замечания судьи, в присутствии присяжных заседателей заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание показаний свидетелей, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей.

Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО отменила незаконный оправдательный приговор, сообщили в региональной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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