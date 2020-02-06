2020-02-06T12:21:28+03:00
Экономика

Почти 90% ямальцев пользуются смартфонами с памятью менее 64 ГБ

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Почти 90% ямальцев пользуются смартфонами с памятью менее 64 ГБ Фото: МТСПочти 90% ямальцев пользуются смартфонами с памятью менее 64 ГБ Фото: МТС
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Большинство жителей региона в 2019 году приобретали гаджеты с 32 ГБ и 64 ГБ встроенного хранилища. Совокупная доля рынка таких девайсов составляет более 50%, сообщает пресс-служба МТС в ЯНАО. Наименее популярны в регионе устройства с памятью свыше 256 ГБ: только 3% северян купили такие смартфоны.

По мнению аналитиков МТС, наиболее распространенные смартфоны с 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти позволяют установить достаточное количество приложений, а объемные файлы, такие как видео или фотографии, хранить в облаке или смотреть посредством стриминговых сервисов. Такой конфигурации способствовали доступные пакетные и безлимитные тарифы мобильного интернета, развитая мобильная сеть передачи данных в России и рост популярности пользовательских облачных систем хранения.

В 2019 году размер приложений и контента для смартфонов продолжил расти. В частности, из-за обновлений программ, выхода нового софта, увеличения размера снимков и видеороликов, который происходит в результате улучшения качества мобильной съемки в смартфонах. В 2019 году среднее разрешение камеры составило 19 Мп. Годом ранее этот показатель составлял 13 Мп.

Постепенное увеличение количества приложений и их размера, а также снижение стоимости гаджетов с большим объемом памяти, привело к тому, что в 2019 году с низких значений начали расти устройства с накопителем на 128 ГБ. Доля девайсов с 8 ГБ и 16 ГБ в 2019 году впервые начала снижаться, так как такой объем не позволяет современным абонентам комфортно пользоваться всеми возможностями гаджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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