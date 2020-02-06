Ноябрянам помогут отреставрировать фотографии героев Победы

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Ноябрьска в канун 75-летия Великой Победы помогут отреставрировать фотографии героев. Такую работу ежегодно безвозмездно проводят во Дворце молодёжи.

Фотокарточки, которые горожане бережно хранят в семейных альбомах, получают вторую жизнь. Снимки сразу же оформляют для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Как рассказали в администрации Ноябрьска, заказчик получает готовое фото в электронном виде и распечатывает уже самостоятельно. Сейчас в работу уже поступили первые 4 ретроснимка. Год назад их было более 60. В 2018 году жители Ноябрьска принесли на реставрацию 93 фотографии.

Одновременно в Ноябрьске проходит активный сбор архивных фотографий для художественного панно «Стена Памяти!». Главному архитектору города поручено определить место установки конструкции. Уже собрано 300 фотографий.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU