Ямал примет участие во Всероссийском массовом лыжном забеге

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:07:30+03:00

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Ямал в числе 73 регионов, присоединился к общероссийской акции «Лыжня России– 2020», в которой участвует с 2008 году. Это всегда большой зимний праздник, количество его участников с каждым годом увеличивается.

На Ямале центральный старт XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки состоится 8 февраля в Новом Уренгое на лыжной базе «Кристалл». В Салехарде соревнования пройдут на лыжной базе центра физической культуры и спорта 9 февраля. На спортивной базе всем желающим участникам гонки лыжный инвентарь в прокат будет предоставлен безвозмездно, также каждый участник получит в подарок памятный сувенир.

Как и в 2019 году, юные участники выйдут на старт в 14:00, им предстоит пройти дистанцию в 500 метров. Взрослые пробегут 2020 метров. В этот же день запланировано проведение массовой лыжной гонки в Ноябрьске и Надыме.

Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Победителей «Лыжни России» ждут медали, дипломы и памятные призы, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU