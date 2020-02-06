6 Февр. 2020 2020-02-06T11:49:00+03:00

Лидеры ученического и студенческого самоуправления Ямала соберутся в Ноябрьске Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

На окружном мероприятии для представителей ученического и студенческого самоуправления в Ноябрьске соберутся 90 молодых лидеров. Проект должен развить управленческий потенциал ямальской молодёжи, вовлечь их в деятельность Российского движения школьников, наладить внутреннее взаимодействие.

Участников ждут деловые игры, круглые столы, тренинги, мастер-классы. С 9 по 14 марта молодые люди будут развивать свои навыки и умения, управлять временным коллективом, заниматься делегированием и администрированием процессов, формировать корпоративную культуру, вести переговоры.

Для специалистов образовательных учреждений, занимающихся развитием ученических и студенческих самоуправлений, подготовлена специальная программа, сообщает правительство ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU