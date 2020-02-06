2020-02-06T11:49:00+03:00
Общество

Лидеры ученического и студенческого самоуправления Ямала соберутся в Ноябрьске

Участников ждут деловые игры, круглые столы, тренинги, мастер-классы
Анна Полякова
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Лидеры ученического и студенческого самоуправления Ямала соберутся в Ноябрьске Фото: yanao.ruЛидеры ученического и студенческого самоуправления Ямала соберутся в Ноябрьске Фото: yanao.ru
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На окружном мероприятии для представителей ученического и студенческого самоуправления в Ноябрьске соберутся 90 молодых лидеров. Проект должен развить управленческий потенциал ямальской молодёжи, вовлечь их в деятельность Российского движения школьников, наладить внутреннее взаимодействие.

Участников ждут деловые игры, круглые столы, тренинги, мастер-классы. С 9 по 14 марта молодые люди будут развивать свои навыки и умения, управлять временным коллективом, заниматься делегированием и администрированием процессов, формировать корпоративную культуру, вести переговоры.

Для специалистов образовательных учреждений, занимающихся развитием ученических и студенческих самоуправлений, подготовлена специальная программа, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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