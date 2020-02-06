На вооружение ямальских инспекторов по маломерным судам поступил уникальный катер

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:58:42+03:00

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Парк плавсредств ГИМС Ямала пополнился новым быстроходным катером «Мастер Про 850». Это экспериментальная модель есть только в семи субъектах России, которые имеют выход в море.

Как подчеркнул инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО Алексей Бухаров, имеющаяся сегодня на вооружении инспекторов техника не имеет таких возможностей, а потому нарушители в некоторых случаях уходили от ответственности. С таким судном инспекторы будут на воде более маневренными и быстрыми

На нем можно беспрепятственно дойти до наиболее удаленных акваторий Карского моря, куда на нашей имеющейся технике добраться было достаточно сложно.

К тому же, ка отмечают инспекторы, с таким катером можно устраивать длительные рейды, ведь он оснащен всем необходимым для автономного проживания, да и непогода ему не страшна. Кроме этого, на катере установлено современное навигационное оборудование - радар, эхолот, которое обеспечивает необходимый уровень безопасности судоходства, отвечающий современным требованиям навигационного оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU