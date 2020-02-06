Глава Ноябрьска проверил, как убирают снег в городе

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:47:53+03:00

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Глава Ноябрьска скорректировал ежедневный маршрут объезда города. Осмотр городских территорий мэр спланировал с учётом адресов, которые ему прислали местные жители. Он отметил, что ряд замечаний есть к дорожным службам.

- Необходимо убрать снежные массы, которые расположены возле пешеходных переходов и закрывают обзор водителям, а также усилим работу по уборке «отвалов»,- отметил градоначальник.

Снег после расчистки в микрорайонах необходимо вывозить, а не складировать. Особое внимание глава города поручил уделить территориям около школ, детсадов и учреждений культуры и спорта, а также рядом с торговыми точками. Руководителей управляющих компаний, которые не выполняют свои обязательства, будут приглашать на совет директоров.

«Обращаю внимание, что снежные массы нужно вывозить своевременно, кроме того уже, необходимо приступить к работе по очистке крыш. Все ваши сообщения читаю. Спасибо за обратную связь», - отметил на своей странице в Инстаграм Алексей Романов.

В комментариях ноябряне пополнили список территорий с неубранным снегом новыми адресами, сообщили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU