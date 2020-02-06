6 Февр. 2020 2020-02-06T09:49:14+03:00

Ямальские учёные рекомендуют в питание школьников ввести орехи и ягоды Фото: pixabay.com

Следить за правильным рационом в учреждениях образования будут диетические сестры

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В Научном центре изучения Арктики предлагают более широко использовать местные продукты в организации питания воспитанников детсадов и учащихся школ. Добавлять в рацион не только рыбу и оленину, но и дикоросы, кедровые орехи.

Заведующий сектором экологического мониторинга Научного центра изучения Арктики Роман Колесников привёл такой факт: 50 грамм кедровых орехов обеспечивают половину суточной нормы потребления магния.

Исследования фактического питания ямальских детей учеными с 1998 по 2008 годы. В результате выявили распространённые формы дефицита веществ и витаминов, негативно сказывающихся на здоровье юных северян. К таким дефицитным веществам относятся белок, кальций, йод, витамины BI, В2, РР, цинк, фосфор.

Специалисты Научного центра изучения Арктики установили, что высокое содержание в рационе оленины и местной рыбы значительно снижает риск возникновения ряда заболеваний, позволяет восполнить дефицит полезных веществ в организме.

Ямальские ученые предлагают ввести ставки диетической сестры в учреждениях образования, усилить просветительную работу в отношении сохранения традиционного типа питания среди коренных жителей округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU