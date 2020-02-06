В Муравленко уволили чиновника, скрывшего доход

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:28:14+03:00

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В Муравленко чиновник утратил доверие и потерял свой пост. Прокуратура проверила достоверность представленных служащими городского отдела судебных приставов сведений о доходах. Выяснилось, что замначальника ОСП по г. Муравленко при представлении справки за 2018 год скрыл доход от сдачи в аренду гаража.

В результате приказом руководителя управления ФССП России по ЯНАО чиновник уволен со службы в связи с утратой доверия.

Еще в 2018 году прокуратура установила, что чиновник получил в дар от представителя индивидуального предпринимателя имущественную услугу по ремонту автомобиля общей стоимостью 121 тыс. руб. При этом получать подарки в связи с занимаемым служебным положением ему был запрещено. Его предупреждали приказом УФССП о неполном служебном соответствии за нарушение запрета.

- Городской суд направил иск в прокуратуру региона о признании сделки по получению услуги в дар ничтожной и обращения в доход государства суммы, соразмерной незаконному обогащению чиновника. – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU