«ЗаБег» в Салехарде станет частью мирового рекорда

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:05:53+03:00

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Салехард присоединится ко всероссийской акции, которая пройдет 31 мая в 09:00 по московскому времени. В этот день 150 тысяч участников синхронно начнут общероссийский «ЗаБег». Участвовать в полумарафоне будут представители всех 85 регионов страны.

Пока столица Ямала - единственный город в регионе, который примет участие в «ЗаБеге», сообщили в администрации Салехарда. Отметим, для желающих проверить свои силы в «ЗаБеге» будут четыре дистанции: 1, 5, 10, и 21 километр для профессионалов.

Напомним, в сентябре 2019 окружной центр уже провел полумарафон «Полярный круг». Тогда по улицам города пробежали сотни северян.

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ИСТОЧНИК KP.RU