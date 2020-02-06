Капитана теплохода, во время шторма потерявшего груз, признали в ЯНАО виновным

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:54:48+03:00

Капитана теплохода, во время шторма потерявшего груз, признали виновным Фото: pixabay.com

Его оштрафовали на 100 тысяч рублей

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Ямальский районный суд вынес приговор капитану теплохода, потерявшему груз стоимостью более 7 миллионов рублей. Его судили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Капитан теплохода с баржей-площадкой вышел из порта Харасовей Ямальского района ЯНАО в морской порт Архангельск без разрешения администрации Северного Морского Пути.

Судно попало в штормовые условия при отрицательных температурах. В результате произошло обледенение груза и баржи, устойчивость баржи с грузом была потеряна. Возник крен баржи с грузом на правый борт, что привело к опрокидыванию баржи-площадки в Байдарацкой губе Карского моря.

Груз-металлолом массой 506 тонн стоимостью более 7,2 млн. рублей, находившийся на барже, утонул.

Как сообщил в прокуратуре ЯНАО, капитана признали виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU