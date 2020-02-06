На Ямале двух чиновников подозревают в коррупции

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:27:26+03:00

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На Ямале расследуется уголовное дело в отношении двух должностных лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений. Фигурантами особо важных дел стали директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и бывший руководитель Управления Росреестра по ЯНАО. Оба подозреваются в получении взяток.

К СУ СКР по ЯНАО сообщили, что в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год через посредников, действующих в пользу третьих лиц – коммерческих организаций, оба получили взятки в сумме 5 миллионов рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости.

Уголовно-правовая оценка действиям причастных к преступной деятельности будет дана в ходе предварительного следствия. Создана следственная группа, к работе которой для оперативного сопровождения привлечены сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU