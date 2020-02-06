Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале готовят к открытию

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:12:29+03:00

На Ямале работает два из четырех зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Пока на Ямале действует только две сезонные трассы

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жи – Азовы – Теги доступна для движения всех транспортных средств общей массой до 20 тонн.

Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют открыть 6 февраля.

Пока же на Ямале действуют только два из четырех зимний трасс. Автодорога Лабытнанги – МуВ связи с повышением температуры воздуха выше -10 градусов с 19.00 4 февраля зимник Надым — Салехард открыт для всех видов транспортных средств массой только до 10 тонн.

Зимняя автодорога между Коротчаево и Красноселькупом с 5 февраля закрыта из-за сильного порывистого ветра и ограниченной видимости.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU