Пуровчанину мошенники посулили тысячу долларов за персональные данные

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:10:57+03:00

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Житель Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО поверил, что сможет получить более тысячи долларов за распространение своих персональных данных в сети интернет.

На одном из сайтов северянин увидел информацию о возможности получения денежной компенсации. Для этого он ввел свои персональные данные, контактный телефон, адрес электронной почты. После чего, ему пришло оповещение о сумме положенной ему компенсации, которая его очень порадовала.

Для перечисления указанной суммы мужчина указал данные своей банковской карты. Затем, переходя с одной ссылки на другую, с карты происходило списание денежных средств за оказание различных услуг. В общей сложности заявитель произвел денежные переводы на общую сумму более 8 500 рублей.

После того, как заявителю было предложено подключить платную услугу «смс-оповещения», он заподозрил, что его обманывают. Позвонив на «горячую линию» банка, мужчина попросил заблокировать карту и 3 февраля обратился в районный отдел полиции.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU