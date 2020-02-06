2020-02-06T06:15:05+03:00
Общество

Уренгойцы увековечат подвиг погибшего пожарного

Памятник Александру Тищуку установят возле первой общеобразовательной школы
Анна Полякова
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Уренгойцы увековечат подвиг погибшего пожарного Фото: Администрация Пуровского районаУренгойцы увековечат подвиг погибшего пожарного Фото: Администрация Пуровского района
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В Уренгое установят памятник пожарному Александру Тищуку, трагически погибшему 26 марта 2018 года. Во время ночного пожара в жилом деревянном двухэтажном доме обрушилась кровля.

Земляки решили увековечить память об отважном земляке. Инициативная группа разработала концепцию монумента и вынесла его на обсуждение в рамках муниципального конкурса «Бюджетная инициатива граждан». Уренгойцы единогласно одобрили этот проект. Проект стал победителем конкурса. Его поддержали сотрудники пожарной части и родственники Александра Тищука. Черты лица скульптор вылепит с фотографии. Фигуру пожарного выполнят из стеклопластика, в полный рост, высота памятника составит четыре метра.

Памятник Александру Тищуку установят возле первой общеобразовательной школы Фото: Администрация Пуровского района

Памятник Александру Тищуку установят возле первой общеобразовательной школы Фото: Администрация Пуровского района

Памятник установят возле первой общеобразовательной школы. Его установят так, что взгляд огнеборца будет обращён в сторону центрального парка, сообщили в администрации Пуровского района.

- Это необходимо посёлку, чтобы помнить, знать и говорить об этом подрастающему поколению. Такие героические поступки должны быть увековечены, - отметил глава Уренгоя Олег Якимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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